Santa Tecla a Cervera

Santa Tecla a CerveraDeixa un comentari
Avui és Santa Tecla i Tarragona fa festa, però jo he vingut a Cervera del Maestrat, perquè hi ha dies que el cor troba dreceres que no apareixen en cap mapa.
A Tarragona, a esta hora, milers de cossos deuen avançar junts, les gralles travessen les places, los timbals fan tremolar les façanes i Santa Tecla pertany a tothom. Ací, al migdia, gairebé no passa res. I precisament per això passa tot. Lo sol cau pels carrers, una cadira espera a l’ombra, me saluden pel nom i quatre veus caben senceres al voltant d’una taula. Hem estat una colla, este matí, i ara visc en un cel que no s’acaba.
Allà, la multitud. Ací, José Antonio, que deu encara deu guardar alguna història per contar. Ací, Paquita i aquella manera senzilla de convertir una vila en casa. Allà, milers de cares que es creuen. Ací, Tere somriu i l’aire canvia una mica. Allà, la música omple carrers sencers. Ací, José Miguel sap que un silenci compartit també pot ser una festa.
Al pub Los Arcs, que a certes hores deixa de ser un pub i es converteix en una coordenada secreta de l’univers, s’hi ve amb l’estimada. Tarragona necessita places per contenir la festa; a Cervera, de vegades, n’hi ha prou amb una porta oberta.
Per això avui santa Tecla m’ha pujat a la Vespa i m’ha dut fins ací. Perquè també existeixen festes que no necessiten multitud, ni pólvora, ni proclames. Festes minúscules que passen entre una mirada i una altra, mentre el sol del migdia escalfa una paret i ningú sap que, exactament allí, està succeint alguna cosa enorme.
Tarragona celebra Santa Tecla amb tota una ciutat. Cervera no celebra res per mi i, tanmateix, avui m’ho ha donat tot.
Quan arribe la vesprà, a Tarragona continuaran los timbals, les places plenes i aquella felicitat magnífica de ser milers respirant alhora. Ací quedaran unes quantes veus, una taula, Los Arcs i la llum retirant-se lentament de les pedres.
I llavors Santa Tecla farà el seu miracle més menut: per un instant deixarà de ser de la multitud, travessarà en silenci tota la distància i vindrà a seure amb natros.
A Tarragona, milers cridaran lo seu nom i sé que hauria estat bonic de viure, també. Demà, quan hi vaigue, segur que encara hi sabré reviure la joia compartida malgrat la distància.