Sant Tomàs d’AquinoDeixa un comentari
Sant Tomàs d’Aquino va nàixer cap al 1225 a Roccasecca, en una família noble que ja li tenia la vida organitzada. Ell es va fer dominic, la qual cosa suposà la primera esmena al programa familiar. Segons la tradició, li deien el bou mut perquè parlava poc. Després va escriure prou per a deixar faena a segles d’estudiants. Va posar Aristòtil a conversar amb la fe cristiana i va redactar la Summa teològica, que de breu tenia sobretot el títol. Va morir a Fossanova el 1274, camí d’un concili: fins a l’últim moment, reunions.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 1 de novembre de 2026 per Eduard Solà