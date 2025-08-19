Avui celebrem la festivitat de sant Magí, tarragoní del segle III i principis del IV, considerat protector de leș dones. Durant 30 anys va ser ermità a una cova de Brufaganya, a l’actual Pontils. Sant Magí mai va abjurar del cristianisme, per la qual cosa el prefecte Dacià, d’acord amb l’edicte de Maximià, el va fer empresonar a Tarragona. Magí, però, va poder escapar de la presó i sortí per la Porta del Carro (actualment Porta de sant Magí) i tornà a Brufaganya, on fou arrestat de nou i degollat el 25 d’agost de 306.
