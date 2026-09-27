Rufián i ‘los míos’: de denunciar el projecte espanyol a voler-lo arreglar

Rufián i ‘los míos’: de denunciar el projecte espanyol a voler-lo arreglarDeixa un comentari
L’hemeroteca té estes coses: no té gaire pietat. El 2016 Gabriel Rufián ho explicava amb una lucidesa notable. Hi havia una esquerra espanyola que es presentava com si no fos nacionalista, mentre tractava el catalanisme com una anomalia nacional. Ho va dir sense embuts: ‘Habrá que empezar a decir que hay una izquierda cuyo proyecto es español.’ I encara afinava més: aquella posició era respectable; lo que no respectava era ‘que no lo digan’. En la mateixa entrevista afirmava: ‘Debemos dejar claro que no somos nacionalistas y que los nacionalistas son ellos.’ Les frases són literals i el context és este. Entrevista original a La Vanguardia, 2 d’octubre de 2016 Era una observació política prou fina: Espanya també pot ser nacionalisme quan qui la defensa és d’esquerres. Posar-li ‘plurinacional’, ‘federal’ o ‘progressista’ davant no fa desaparèixer necessàriament lo projecte nacional espanyol. I després arriba el Rufián dels últims anys. El 2023, parlant de Yolanda Díaz i Sumar, deixa anar una frase aparentment innocent: ‘Me preocupa no entender a los míos.’ Los míos. I ho deixa encara més clar: ‘Yo a Yolanda la quiero tener al lado’. La font és una entrevista a Al Rojo Vivo de La Sexta del 5 de juliol de 2023. Rufián sobre Yolanda Díaz i «los míos», La Sexta Aquí comença a vore’s una cosa políticament més interessant que un simple canvi d’aliances. Ha canviat lo ‘natros’. I el 2026 ja no cal interpretar gaire. Rufián diu: ‘Si compartes justicia social, democracia, libertad […] eres de los míos.’ La frase està documentada. I el context encara té més suc: reclama convèncer la gent ‘más allá de banderas, idiomas y causas’ i defensa que ERC participe en la construcció d’una unitat de l’esquerra. Declaracions recollides per Europa Press, 9 d’abril de 2026. Europa Press I això ja permet fer una pregunta bastant elemental: qui són ara ‘los suyos’? Perquè un independentista català de dretes, evidentment, no ho és. Podemos sí que hi entra. Sumar també. Yolanda Díaz, ‘al lado’. No hi ha res d’il·legítim en això. Però tampoc cal fer vore que políticament no significa res. Lo natros nacional ha perdut pes davant del natros ideològic d’àmbit espanyol. I aquí apareix Lerroux. No: Rufián no és Lerroux. Dir-ho així seria massa fàcil i, sobretot, històricament fals. Alejandro Lerroux era espanyolista i el seu moviment va acabar desenvolupant un anticatalanisme explícit. Rufián continua declarant-se independentista. Esta diferència és essencial. Però lo mecanisme discursiu comença a sonar-nos. La historiografia descriu el primer lerrouxisme a partir d’una combinació d’obrerisme, anticlericalisme, republicanisme espanyol i anticatalanisme. Lerroux va construir una important base popular a Barcelona parlant en nom del ‘pueblo’ i explotant políticament la distància entre una part del món obrer i el catalanisme. Síntesi sobre el lerrouxisme, Enciclopèdia Catalana I aquí Rufián pronuncia una frase deliciosa per a qualsevol historiador: ‘Quiero una ERC que hable a la gente que vuelve del curro y no lo hace leyendo a Fuster.’ La cita és exacta. I cal ser honestos: després també diu Gramsci i afegeix ‘con todo el cariño a los dos’. Per tant, no és un atac literal contra Fuster. Entrevista original a La Vanguardia, 26 d’abril de 2026 Però la construcció retòrica té suc: el que torna del curro davant del món de Fuster i Gramsci. Com si llegir Fuster fos una activitat reservada a senyors amb americana de lli que no han agafat mai un Rodalies. I aquí sí que ressona una tecla antiga: el poble real contra el catalanisme massa intel·lectual, massa identitari, massa burgès, massa no-sé-què. Lo lerrouxisme va explotar justament esta esquerda. La historiografia matisa, amb raó, que inicialment el seu anticatalanisme era sobretot un antilliguisme esquerranista: presentava la Lliga com a clerical, conservadora i burgesa. Amb Solidaritat Catalana, però, aquell discurs va evolucionar cap a un espanyolisme molt més agressiu. El lerrouxisme i la seua evolució, Enciclopèdia Catalana Per això no podem projectar el final de Lerroux sobre Rufián. Però sí reconèixer una semblança en l’instrument: convertir la classe social en una manera de posar sota sospita una determinada expressió del catalanisme. Lo contrast més divertit arriba el 2026. Rufián considera ara ‘terriblemente reaccionarias’ dos frases: que Espanya és irreformable i aquella de ‘no hay nada más parecido a un español de izquierdas que un español de derechas’. I declara: ‘Yo quiero que se gobierne bien España mientras Catalunya no sea independiente.’ La Vanguardia, 26 d’abril de 2026 El 2016 descobria lo projecte espanyol de l’esquerra. El 2026 vol que ERC ‘inspire a las izquierdas españolas’. I encara faltava una pantalla. El maig del 2026 es declara disposat a encapçalar ell mateix una confluència electoral entre forces sobiranistes i espanyoles: ‘Si yo puedo ayudar […] siendo yo el cabeza de lista, pa’lante.’ Declaracions de Rufián recollides per RTVE, 20 de maig de 2026 La seqüència, posada tota seguida, té una certa gràcia involuntària. 2016: compte, que l’esquerra també té un projecte espanyol. 2023: Yolanda Díaz és ‘dels meus’. 2026: si defenses determinats valors, ‘eres de los míos’, més enllà de ‘banderas, idiomas y causas’. Abril de 2026: ERC ha d’inspirar l’esquerra espanyola i Espanya ha de ser ben governada. Maig de 2026: i, si convé, ell mateix està disposat a encapçalar la confluència. No, Rufián no és Lerroux. No hi ha base per dir-ho. Però hi ha una similitud més interessant que l’insult fàcil: la tendència a construir un ‘poble real’ definit sobretot per la classe i l’esquerra, davant d’un catalanisme que es presenta com massa identitari, massa cultural o massa dretà. Lerroux ho va explotar des de l’espanyolisme; Rufián ho fa mentre continua proclamant-se independentista. Precisament per això la comparació és més subtil i més incòmoda. Perquè el gir de Rufián no consisteix a haver proclamat ‘Visca Espanya’. És molt més fi. El 2016 havia detectat que l’esquerra espanyola també tenia nació. El 2026 sembla haver decidit que, mentre aquella nació sigue prou d’esquerres, els qui la volen governar poden ser ‘los míos’. I l’hemeroteca, sorneguera, continua allí.