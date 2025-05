Primer van ser les molses. L’aroma de verd. Al capvespre, els xots. Entrada la nit, una parella de raboses famolenques. A l’alba, tothom, però sobretot les arrels de les alzines. Una idea, una sospita. Quelcom. Una certa distància. Perímetres. Canvis en el temps. Un tren apropant-se. Un tren sense equipatges. Una tendència a la pobresa. Aquesta finca m’agrada perquè és plana, la terra és fosca i no hi ha pedres. La compraré per a que hi nedin els dofins. Per a protegir els dofins de les pinces dels crancs. Jo també puc ser un ós i esperar que la gravetat acabe amb tot. Somniar, de tant en tant, que arriba el temps de les pluges. Les pluges, sobre les molses, són millors que perdudes als terrats. Mira’m lo cor, burxa. Ella també s’adorm. La riquesa s’ha desvetllat i ara la corrent del riu se l’emporta qui sap on.