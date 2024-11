Al bar de la Mati, ací a Cervera del Maestre, s’hi ve a xalar. És lo millor bar que pugueu trobar. Menut, amb bona gent i uns menjars excel•lents. La setmana que ve deixaré de viure a Cervera i tornaré a Les Cases. La idea és marxar a treballar a Roma, però encara no m’han confirmat res. A Roma espero trobar algun bar com lo de la Mati. No hi confio gaire, la veritat. Que siga lo que Déu vulgue.