Rodolf Puigdollers: ‘La dona en els escrits paulins’Deixa un comentari
En el número 139 del Butlletí de l’Associació Bíblica de Catalunya, publicat el gener del 2022, el biblista Rodolf Puigdollers i Noblom ens oferix un article ben interessant, titulat ‘La dona en els escrits paulins’, que planteja una qüestió que encara porta cua: era Pau de Tars un misogin? La clau de l’observació és distingir entre el Pau històric, que va viure i escriure a mitjan segle I, i les comunitats i els autors que, després de la seua mort, reinterpretaren, adaptaren i desenvoluparen el seu pensament. Puigdollers diferencia les set cartes generalment reconegudes com a autèntiques de les cartes pseudepigràfiques, escrites en nom de Pau, i de les possibles interpolacions introduïdes posteriorment en els seus escrits. Esta distinció és fonamental perquè no tot allò que el Nou Testament atribuïx a l’apòstol reflectix necessàriament el seu pensament original.
En les cartes autèntiques trobem un Pau que reconeix a les dones una participació activa en les primeres comunitats cristianes. Febe (Rm 16,1-2) és presentada com a diaconessa de Cèncrees i protectora de molts cristians, inclòs el mateix Pau. Prisca (Rm 16,3-5) apareix al costat del seu marit Àquila com a col·laboradora de l’apòstol i vinculada a una comunitat reunida a sa casa. Júnia (Rm 16,7) és esmentada en relació amb els apòstols, en un passatge la interpretació exacta del qual continua sent debatuda, mentre que Evòdia i Síntique (Fl 4,2-3) havien treballat amb Pau en la difusió de l’Evangeli. A més, en la Primera carta als Corintis (1Co 11,5), Pau dona per fet que les dones poden pregar i profetitzar en les assemblees, encara que també manté condicionaments culturals propis de la societat patriarcal del seu temps.
Ara bé, cal precisar què significa la igualtat en Pau. Quan afirma que en Crist ja no hi ha jueu ni grec, esclau ni lliure, home ni dona (Ga 3,28), no està proclamant una igualtat jurídica, social o política en el sentit modern, ni proposant l’abolició immediata de les jerarquies del món romà, sinó que es tracta d’una igualtat baptismal, espiritual i de pertinença a la comunitat cristiana. Totes les persones, independentment del sexe, l’origen o la condició social, compartixen la mateixa dignitat davant de Déu i la mateixa participació en la salvació per mitjà de Crist. Esta afirmació té conseqüències comunitàries importants, perquè relativitza les diferències tradicionals i permet reconéixer a les dones funcions religioses actives, però no elimina automàticament les desigualtats socials ni les concepcions patriarcals que el mateix Pau encara reflectix. La igualtat paulina és radical en el pla de la pertinença a Crist, però limitada i contradictòria en la seua traducció a les relacions socials i a l’organització comunitària.
El paulinisme posterior presenta una evolució diferent. A mesura que les comunitats cristianes es consoliden i s’adapten a les estructures familiars i socials del món grecoromà, alguns escrits atribuïts a Pau accentuen l’autoritat masculina i restringixen la participació pública de les dones. La Primera carta a Timoteu (1Tm 2,11-15), considerada pseudepigràfica per bona part dels especialistes, prohibix a les dones ensenyar i exercir autoritat sobre els hòmens. Igualment, el passatge de la Primera carta als Corintis (1Co 14,34-35), que els ordena guardar silenci en les assemblees, és interpretat per Puigdollers com una glossa posterior introduïda en una carta autèntica, una hipòtesi debatuda entre els especialistes. L’autor relaciona estes restriccions amb les controvèrsies doctrinals del segle II, especialment les reaccions contra els moviments que reconeixien a les dones una autoritat profètica, com el montanisme. Així, la participació femenina documentada en les primeres comunitats acabà sotmesa, en determinades tradicions paulines, a limitacions cada vegada més explícites.
Lo principal interés de l’article és que no confon Pau amb tot el que posteriorment es va escriure, transmetre o imposar en nom seu i tampoc presenta l’apòstol com un defensor de la igualtat entre sexes en el sentit contemporani, sinó com una figura del segle I que proclamava la igualtat fonamental dels creients en Crist i reconeixia funcions rellevants a les dones dins d’un món profundament patriarcal. El paulinisme posterior, en canvi, reflectix també les necessitats d’organització, les disputes doctrinals i les tendències jeràrquiques de les comunitats cristianes dels segles I i II. Comptat i debatut, es pot dir que Puigdollers ens ajuda comprendre que la subordinació femenina en la tradició cristiana no deriva d’una doctrina paulina única i immutable, sinó d’un procés històric de recepció i reinterpretació i que la pregunta de fons no és només què va dir Pau sobre les dones, sinó què va fer el cristianisme posterior amb el seu llegat.