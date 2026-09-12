Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Rius de Babylon

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    Els aficionats a la música negra sabem que sovint una cançó és interpretada per diversos músics: amb l’adveniment dels subgèneres Dub i Dancehall en el món del reggae, i tan sovint gràcies a l’empenta dels cèlebres Dj’s del anys 70, aquest fenomen de versionar cançons amb ganxo, per una altra banda tan extès en els nostres dies, va prendre, aleshores, una embranzida destacable.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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