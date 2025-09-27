I
Las valors son estadas inversadas. La violéncia estructurala e divèrsa a reviscolat los tempses del silenci. La justícia es arbitrària. Tot lo monde se demanda çò que deuriá èsser la libertat. Me demandi qual vòl viure en libertat.
Lo sens de l’umor, agut e intelligent, met en evidéncia qu’un sistèma pervèrs ataca las consciéncias. Vos jutjaràn durament après provocar l’ironia que pòrta la rumor de la liberacion. La marrida fe es evidenta perque los esperits dialectics son de miralhs qu’esfondran la falsa moralitat de la bona volontat. De monde que dison que son escandalizats, mas al meteis temps son confortats per la calamitat dels autres. De gents sens dignitat, donadas a la burla e al silenci. Soi escandalizat per lor ipocrisia e lor malvolença.
Cridan dins lo mercat. Dic vos que Dieu sera pus sublim ab vos. Tanben amb ieu.
II
La paur es inutila. Temi solament lo verdicte de Dieu, quand me revela mas misèrias e mas fauta. Mos pecats. Es lo sol jutge que reconeissi e ma fòrça e ma patz.
III
Cantarem pas. Rirem pas de nòstras realitats. Adieu, servicials! Non al sarcasme. Òc a la compassion se tombatz e tombatz.
Aurem un grand maridatge per que cadun se rendrà compte de nòstre amor de casèrna. Sèm almas companhas e nos sèm tornats trobar!
IV
I a pas besonh de ne far un grand afar. Tranquilitat. La mesura es en silenci. Remembratz-vos: es un temps de silenci. Respirar. Demissionatz-vos. Tenètz a l’esperit que tot aquò serà l’istòria.
Aquela letra es escandalosa, o sabi, mas a un avenidor.
V
Aquela letra es fòrça escandalosa mas a de segur un avenidor. La vida es fòrça corta e cal donar un bon exemple. Siás tu. Fasètz pas jamai semblant d’èsser çò que los autres esperan de vos. Donar, ofrir, rendre. Apelatz pas la solidaritat çò que Jèsus vos obliga a far per vòstre pròche a gratis. Fasètz un pas dur e sabètz demandar de perdon de tot vòstre còr quand es necessari. O sabètz: totjorn sul camin de la vertat e de la bontat.
