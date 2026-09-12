Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Rieres, aiguats i inundacions a Sants-Les Corts

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    Ha sortit fa poc el llibre de la recerca d’un jove de les Corts, l’Àlvar Sanz i Serrano, que duu per títol Les rieres de Sants-Les Corts (Rourich-Malhivern, 2006).
    En una gran capacitat de síntesi, l’autor ens apropa una mica més al passat més recent dels nostres carrers.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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