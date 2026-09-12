Rieres, aiguats i inundacions a Sants-Les Corts

Rieres, aiguats i inundacions a Sants-Les CortsDeixa un comentari
Ha sortit fa poc el llibre de la recerca d’un jove de les Corts, l’Àlvar Sanz i Serrano, que duu per títol Les rieres de Sants-Les Corts (Rourich-Malhivern, 2006).
En una gran capacitat de síntesi, l’autor ens apropa una mica més al passat més recent dels nostres carrers.
En una gran capacitat de síntesi, l’autor ens apropa una mica més al passat més recent dels nostres carrers.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà