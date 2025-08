Deixaré el tabac de banda i marxaré a l’Alt Pirineu a respirar. Menjaré all, gengibre, pastanaga i ceba. Ara que la psoriasi m’ha desaparegut del tot, deixaré de malgastar el meu temps tot fumant. Recordaré el cel blau, l’ambient fresc i la remor de l’aigua del Noguera Ribagorçana. Aniré amb la Vespa fins a Llavorsí i hi cercaré allotjament per uns dies, abans no nevi. I un cop allà, recordaré els dies que vaig romandre a Montenartró, el 2016.