ResoldreDeixa un comentari
Mentre segueix caient, li creixen habitacions. Alguns migdies van ser vistos abans de tot. Alguns migdies nascuts de frases esguarden rostres que han après a recordar l’olor de les mançanes passades. A voltes, en pujar a les golfes d’Ulldecona, volia escoltar alguna veu que fes volar pels aires el mètode i la ciència. El cos respira. Era això. Els cossos respiren. Damunt la taula, un got de claror d’autumne. Pesa. El pes té veu. La veu pronuncia el primer nom d’un lloc que ja no és. Les parets són marges. Això sempre consola. Veus? L’aigua entra a la llum. La llum s’acumula. Els arrossars acabats de segar i, alhora, lo box d’un hospital. Vam arribar a temps. Els fluorescents tenen alguna cosa de vent que bufa o viatja i s’allotja. La fageda s’ha traslladat ara als passadissos. Finestres sense pany i humus als ulls de tothom qui espera. S’obre una porta. Mira: la Lila, des de l’altre costat del vidre. Ningú no la mira. Travessa la sala d’espera, s’ajeu als meus peus, em saluda amb la mirada i sospira. Murri. Li poso la mà damunt del llom. Encara està calenta, no és que vaigue moguda. Aquest podria ser un final i seria un bon final.