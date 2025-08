Recordes los dies d’aquell any? Al pedrís del mas deixaves passar les hores. El migdia t’oprimia el cor. Fumaves. Arribava la vesprada i la claror renovada et consolava. Un dia i un altre t’adormies, sempre a soles. La llum, inabastable, no et cobria el cos, però l’observaves. També observaves les oliveres. Els records s’erigien per sobre dels teus pensaments. Tenies temor de perdre-ho tot.

Un dia abraçares una carrasca i al cap d’un temps vas comprar aquella finca per a sentir-la teua i protegir la teua ànima. Un bon indret per abandonar-te, oi? Això devies pensar sense adonar-te que Jesús té els seus temps i les seues maneres de tornar a la vida allò que pareix impossible que puga tornar a ser.