RavalejarDeixa un comentari
Potser per la mandra d’haver d’esperar el tren de matinada o potser per aquesta poca gràcia que em fan les excursions nocturnes per bars on la norma és conversar amb el to de veu més alt que el del veí, ja fa molts anys que vaig deixar de ravalejar fins ben entrada la matinada. Ahir, però, amb el pretext i la voluntat de gaudir d’una aclaparant victòria blaugrana, vam decidir tornar al centre, al mític bar La masia, al carrer Elisabets.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
Comparteix això:
Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà