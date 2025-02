Quins Països Catalans?

A què mos referim quan mos referim als Països Catalans? Substancialment, a la llengua i el seu àmbit en la història. No és poca cosa, però no és suficient si aquesta unitat nacional no és capaç de vertebrar políticament la seua defensa, eliminant fronteres i posant de relleu unes altres problemàtiques com la destrucció dels paisatges i les estructurals repressions i conflictes que entaulen sistemàticament els estats francès i espanyol. Sobretot l’espanyol.

El segle XXI és decisiu pel futur de la nació completa. El futur, tant incert, pot abocar a les futures generacions a autèntiques batalles per la supervivència de la nostra cultura. Cal esdevenir estat i cal que d’una vegada omplim de contingut aquesta manera d’anomenar-nos ciutadans dels Països Catalans. Perquè les agressions són múltiples i la conjuntura històrica és preocupant, no cal dir que també a nivell mundial.

O comencem a pensar com podem vertebrar políticament el conjunt de la nació catalana o estem destinats a desaparèixer, tard o d’hora. L’exemple de les múltiples agressions al territori i la aquesta por inoculada a base de propaganda colonista no mos pot arronsar, sinó que, ben al contrari, mos ha de fer trascendir envers una responsabilitat històrica. Canviem de paral•lel, trenquem amb les partides que entaula l’estat espanyol.

Si de veres som Països Catalans, comencem a teixir institucions, organitzacions, empreses, entiats i partits que així ho demostren.

Passem a l’acció, de manera valenta i decidida, i aviat canviarem la visió que els uns tenim dels altres. Coneguem-nos i fem el salt de la complicitat a la unitat.

Descolonitzar-nos és això.