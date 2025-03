Qui enterrarà el segle XX?

La conversa entre un sociòleg i una empresària del ram de la construcció em deixa bocabadat. Aporten notícies i dades que desconec totalment i que, en no conèixer les fonts -econòmiques-, no puc posar en el just context. Els arguments són de pes, per les dues bandes. I arriba el primer silenci que jo aprofito per anar al terrat a buscar llenya per a la xemeneia.

Quan torno, és la Mercè qui parla. Està convençuda que serà l’actual president nord-americà i llurs aliances qui acabaràn amb el paradigma del segle XX. Amb les democràcies europees. Això em recorda un apunt que vaig escriure ací no fa tants dies dient el mateix, però des d’una vessant més esotèrica que empírica, per dir-ho ràpidament.

Això fa molta angunieta. O no?