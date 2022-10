Que xalen, que natros també xalarem

L’altre dia deia el MHP a instàncies de Junts, al Parlament, que ‘s’havia perdut’. Evidentment, tenim un President perdut, no cal dir-ho. Al segon dia de manar ja se va traure de la màniga allò de la ‘Catalunya 2030’. Ai, mare. Una entre tantes. Ara lo govern del 33%. Això, traduït en política, vol dit: ‘Perdó, la vam cagar, però ara xalareu’.

Ja ho vaig dir: Si han arribat fins ací és perquè han fet i desfet a esquenes del país lo que els ha vingut en gana.

Xeics, la veritat és que tots los meus amics saben que des del minut zero no hagués mogut mig dit pel MHP, però és que ha superat fins i tot los meus pitjors pronòstics. I lo vídeo aquell de propaganda del MHP? Però que se pensa que som uns maleducats o què passa amb tanta gracieta fàcil?

Jo vos dic una cosa: Que lo millor seria que ERC passés a partit residual. És que la presa de pèl no fa gràcia per molt que li busques la part bona, per molt bé que es faiguen lo nus de la corbata. A cagar a la via!