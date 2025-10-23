Qué s’es passat?

Aquesta tarda es un teatre. Me cal un parelh d’oras per m’acostumar a l’idèa que la musica es acabada. Vòli plorar? Sabi pas. Benlèu vòli sonque un nívol sens pista per filtrar aquela lutz que me daissa pas veire çò que, quand tot semblava mai autentic, empliguèt mon còr d’istòrias per acabar. Aquel mamifèr sap pas çò que se passa. Aquela tèrra es tròp estranha. Ont son las argelagas? E l’olivièr? Ai besonh d’un àngel per me dire que m’aima e que lèu tornarai dins la val ont soi nascut. Ai paur que m’abandonan dins aquela tèrra aspra e inospitalièra, de creaturas sens èime, d’odors d’un autre mond. Ara soi vertadièrament perdut. Tròp de solelh. Tròp confus. Tròp d’ombras que se mesclan dins un silenci qu’a pas res a veire amb lo bruch del vent dins lo fuelhatge dels arbres. Mamà. Mamà. Qué deuriái far?
