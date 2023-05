Que el govern Aragonès s’afone i desaparegue del mapa polític és la voluntat de molts catalans i catalanes que han vist com es materialitza sistemàticament allò que a les beceroles només semblava una mala estratègia i una traïció passatgera.

Aragonès, senzillament, és un traïdor. Per molt simple i barroer que paregue l’adjectiu, jo i moltes més persones pensem que ell i el partit que representa només es representen a ells a través de les sigles, però les sigles tard o d’hora se les hauran de menjar amb pataques senzillament perquè no ho aguanten tot, i encara menys una nació assedegada de llibertat i democràcia.

Amb polítiques socials pròpies dels neoliberals -perquè ho són, tant en l’àmbit nacional com municipal- amb discursos falsos i propis del pactisme més brut, aquesta caterva de gentola han portat el país a creure que el diàleg que pregonen no era res més que moneda de canvi i servilisme. Perquè així és per molta performance de puny alçat que venguen.

Que s’afonen. Que se’n vagin.