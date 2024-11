Què és un lluç?

Efectivament, un lluç és un lluç. No es tracta d’una descoberta, sinó d’una certesa. No és que dubte de la Física, sinó que jo, de Física, no en sé res. No en faig una bandera, tampoc, però és que sóc tant ignorant en gairebé tot que a voltes em perdo pels carrers i no sé refer els camins que m’han dut a la catarsi on sóc ara. Deu ser per això que m’agrada viure als pobles menuts i excavar en indrets hospitalaris. Perquè jo, del món, gairebé no en sé res. Somnio, això sí, paratges i personatges que em fan sofrir. Quan somnio indrets plàcids i relacions amenes em llevo i penso: ‘carai, què bé’. Però això és tot. Una tènue esperança s’abraona sobre les passes que es dirigeixen cap a la feina, mandrosament, com si no estiguessen segures d’allò que fan. Entre la voluntat del cor i el cervell dictador i covard, un vers sempre em salva d’ensopegar.