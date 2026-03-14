Quan el dia comença sense tu

I
No tinc rival al Lumosity. Perdó: no tinc rival conegut al Lumosity. Chi è questo arrogante pezzo di merda?
1547 LPI entrenant des del 9 de desembre.
II
Mestral. Cel cobert. Dissabte. La felicitat és qualsevol dolç del Forn d’Elena de Les Cases i un cafè amb llet.
III
Enyoro fer l’amor.
IV
Ahir vaig complir la Penitència. També em vaig emocionar. Em va alegrar tornar a missa d’Alcanar. Recordo mossèn Emili. Hi ha futur.
V
Dilluns torno a excavar a Tarragona ciutat. Estic a punt d’abraçar a ma filla.
VI
Dijous va arribar l’informe de tot. M’han descartat qualsevol malaltia. Ni greu, ni lleu. Psoriasi controlada. La vida mola. ‘Cantar, ser amable…’
VII
M’agraden els somriures de les persones que estimen generosament. M’entendreixen. Les persones retrobades després de la distància.
VIII
Aquesta tarda estarem tots junts perquè la Núria mos ha convocat al Vermutet. ‘Música nova, sabates còmodes…’ I un àngel que passa pel carrer Major. Va cap al moll, a vore les barques amarrades.
