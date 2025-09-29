Quan acabin tota la feina encomanada

Quan ERC acabe tota la feina que Podemos i el PSOE els van encomanar a la Taula de Diàleg, aquells que per ventura anem desant articles d’ací i d’allà i ara un llibre d’ací i un altre d’allà, constatarem a la fi que precisament aquesta mala llet del Rufián i aquesta pocatraça de la resta que ara naveguen al vaixell pel qual molts s’hi van deixar la vida i el benestar, haurà florit tot recuperant l’autoestima que ells, després de l’1-O, com a mínim, devien a aquesta nació. Per respecte. Per agraïment, també. També. Perquè allò que necessita aquesta nació és que acabin tot allò que han pactat i pacten amb ‘els seus’ (Rufián) i deixar de témer pel de sempre.
Jugueu brut, ERC, i potser us convé més que mai sumar temps al temps de silenci, però això no passarà. De res.
