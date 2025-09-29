Solcades

Eduard Solà Agudo

  • Benvinguda
  • L’autor del bloc
  • En línia
    • 29 de setembre de 2025
    La nau de las anmas
    0 comentaris

    Quan acabin tota la feina encomanada

    Quan ERC acabe tota la feina que Podemos i el PSOE els van encomanar a la Taula de Diàleg, aquells que per ventura anem desant articles d’ací i d’allà i ara un llibre d’ací i un altre d’allà, constatarem a la fi que precisament aquesta mala llet del Rufián i aquesta pocatraça de la resta que ara naveguen al vaixell pel qual molts s’hi van deixar la vida i el benestar, haurà florit tot recuperant l’autoestima que ells, després de l’1-O, com a mínim, devien a aquesta nació. Per respecte. Per agraïment, també. També. Perquè allò que necessita aquesta nació és que acabin tot allò que han pactat i pacten amb ‘els seus’ (Rufián) i deixar de témer pel de sempre.

    Jugueu brut, ERC, i potser us convé més que mai sumar temps al temps de silenci, però això no passarà. De res.

    Deixa un comentari

    L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!