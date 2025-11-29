I

La fenèstra se dobrís pas. Regarda-la e veiràs que la lutz a travèrs lo pòrtic es viva. Lo vent bufla. Escota. Lo poder a decretat que lo silenci siá la narracion. Aquò vòl dire que lo poder a paur. Sa causida non convida pas al bonur. Un còp de mai, lo poder es vengut un òme d’argila. Es trist. Es mòrt, mas la culpabilitat lo fa demorar drech. Agacha la fenèstra e lo balcon: resistissèm. Sèm talament convencuts de nòstra victòria que cap de letra absurda coma aquesta nos sembla pas vergonhosa.

II

Los pecats capitaus son sèt: l’orguèlh, la cobesiá, la luxúria, la colèra, la gola, l’enveja e la pigresa.

Qual nos tirarà del potz?

III

Los pecats que Dieu òdia mai: l’omicidi volontari, lo pecat impur contra natura, l’opression del pòble, lo reteniment de las pagas dels obrièrs.

Qual nos tirarà del potz?