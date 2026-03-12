Et va sorprendre la vida amb una mort imprevista. Abans, el darrer cap de setmana, havíem viatjat fins a la Cerdanya escoltant els Brams i en Quimi Portet. El barri se’ns feia petit. Tenia pensat presentar-me a poques assignatures. La feina, la nòvia i la mandra. Aquell divendres vam trobar-nos a Puiggarí, al pàrquing de ma mare. Aleshores estava excavant a prop de Paral·lel. Vaig arribar tard, gairebé com sempre. Vas somriure, en veure’m. On anem? Vam decidir que soparíem a Vic, però vam sopar a Puigcerdà. I per bé que ens va agradar aquell vi, vam acabar dormint a la furgoneta. Vaig llevar-me i no era de dia. Amb la lot vaig voltar per aquella contrada uns quants metres. Vaig endevinar una casa pairal a la vora. Imaginava versos, rumiava sense rumiar, volia acabar amb aquella relació que ja sagnava per totes bandes i civil·lava demanar uns dies a la feina per preparar una mica els exàmens. De totes dues coses, només va prosperar la primera. L’endemà va ploure i vam cercar un hostal a Puigcerdà. Havíem decidit entrar a Catalunya del Nord, però el mal temps ens va aturar. Vam esmorzar galtes i vam dinar com uns rics. Mos mancava la colla, però aquella calma també era bona cosa de viure.
