Cal emprendre el temps d’escriure des de les raons seminals de l’ànima. Cal que creme la lletra i la coma i no parar fins que l’acció ja sigue motiu de penyora i llast. A raig. Com un tornar a la vida. Perdut el recer i fútil tota raó. Com una sentència murri o falsa. Assenyalar amb la mirada, escriure per perdre o seguir perdent.

Escriure i pensar en una pira.