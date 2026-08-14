Proposta de reflexió: ‘El govern de tothom’ (2)

Avui, de tornada a casa, pensava, al bus, jo: ‘i el compte aquell divertit de l’ancalde de Tarragona?’ L’he cercat i m’ha fet riure, però també angunieta. Ja ho sabeu. Després de reflexionar profundament sobre l‘astracanada de Le Tour, és clar que qualsevol cosa ja no pot ser superada sense molta ciència, ni que sigue per a convocar els mitjans a la plaça forta de la capital de la cultura del món a casa nostra per a la inauguració (sic) d’un eclipsi (sic). Mos ho mereixem, les persones catalanes i la ciència en general. Mos ho mereixem. I per bé que mos ho mereixem, també mos mereixem gaudir d’un plat fort a la plaça forta de la cultura del món a casa nostra. Jo us anuncio que penjo les ulleres i la perruca i deixo la reflexió a les vostres mans. Als vostres caps. Jo no estic preparat per a tanta lateralitat i pensament rizomàtic, però sí per a altres sorpreses més sorprenents. Vull dir-ho, amb la mateixa angunieta que deia. Perquè m’agrada pensar.
Salut i festa.
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