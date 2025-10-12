Pronòstic de la setmana

Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.
Àries, de tant en tant és bo canviar d’aires sense necessitat de colònies, ni perfums.
Taure, són dies bons per a sembrar pèsols i faves. Amb esta saoneta que deixarà la pluja, de categoria. Diràs que plou, sobretot avui.
Cranc, avui lo peix va a un preu i demà a un altre. Beuràs força aigua si t’atipes d’arengades.
Bessons, qui ensopega i no cau, avança camí. La teua energia és la teua energia, això és segur.
Lleó, lo mercat de Benicarló sempre cau en dimecres.
Balança, bé i avant.
Escorpí, al Pallars gairebé ja és temps de bolets i a Fredes de rovellons.
Sagitari, si vols, de tant en tant llegeix. Sigues conscient que els dies passen.
Capricorn, de dilluns a divendres comptem cinc dies. La setmana en té set, però.
Aquari, avant, a la marxeta.
Peixos, potser diràs que avui fa dia de quedar-se a casa perquè plou.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!