Solcades

Eduard Solà Agudo

    • 12 d'octubre de 2025
    La nau de las anmas
    Pronòstic de la setmana

    Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.

    Àries, de tant en tant és bo canviar d’aires sense necessitat de colònies, ni perfums.

    Taure, són dies bons per a sembrar pèsols i faves. Amb esta saoneta que deixarà la pluja, de categoria. Diràs que plou, sobretot avui.

    Cranc, avui lo peix va a un preu i demà a un altre. Beuràs força aigua si t’atipes d’arengades.

    Bessons, qui ensopega i no cau, avança camí. La teua energia és la teua energia, això és segur.

    Lleó, lo mercat de Benicarló sempre cau en dimecres.

    Balança, bé i avant.

    Escorpí, al Pallars gairebé ja és temps de bolets i a Fredes de rovellons.

    Sagitari, si vols, de tant en tant llegeix. Sigues conscient que els dies passen.

    Capricorn, de dilluns a divendres comptem cinc dies. La setmana en té set, però.

    Aquari, avant, a la marxeta.

    Peixos, potser diràs que avui fa dia de quedar-se a casa perquè plou.

