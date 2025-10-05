Pronòstic de la setmana

Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.
Àries, amic, si beus te, no passa res, però recorda que el cafè també és un estimulant.
Taure, si esta setmana penses en la possibilitat de corregir quelcom que no et convenç, no et preocupis perquè és normal. Esmorza.
Cranc, les teues emocions són reals i les dels teus veïns també. Lo teu color serà el correcte.
Gèminis, a camí llarg, passa curta. En general i per la voreta, si passen cotxes.
Lleó, qui ensopega i no cau, avança camí. Tot arriba quan arriba.
Bessons, si vius entre Tremp i Rialp, Sort. Esmorza.
Verge, tindràs present una cosa i després una altra i així durant tota la setmana.
Balança, amic, rebràs una trucada i xerraràs.
Escorpí, si beus força aigua, ben fet. Lo que més convingue.
Sagitari, descansa tranquil, si pots. Descansa, en general, si vols.
Capricorn, si t’agrada pescar amb volantí, segurament xalaràs més que amb canya.
Aquari, si quan marxa el sol notes una mica lo fred recorda que encara no és estiu.
Peixos, després d’un dia, un altre i un altre. Tranquil•litat. Esmorza.
