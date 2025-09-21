Solcades

    • 21 de setembre de 2025
    La nau de las anmas
    Pronòstic de la setmana

    Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.

    Àries, aviat alguna persona random et dirà alguna cosa. També rebràs una trucada i parlaràs.

    Taure, aviat serà final de mes i cobraràs la nòmina, si Déu vol i tens un contracte o ets pensionista.

    Cranc, després de l’estiu arriba la tardor i celebrarem la Castanyada.

    Bessons, dormiràs de nit o de dia o durant tot lo dia. No cal córrer tant.

    Lleó, bé i avant.

    Balança, tens lo número correcte. De fet, tens tots los números al teu abast.

    Escorpí, tu com el Taure. Igualet.

    Sagitari, t’adonaràs d’alguna cosa. Si vius entre Tremp i Rialp, Sort.

    Capricorn, què vols que et digue? Bé i avant.

    Aquari, fes lo que vulgues i ja t’ho trobaràs.

    Peixos, recentment has passat per uns dies asolellats.

