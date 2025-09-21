Pronòstic de la setmana

Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.
Àries, aviat alguna persona random et dirà alguna cosa. També rebràs una trucada i parlaràs.
Taure, aviat serà final de mes i cobraràs la nòmina, si Déu vol i tens un contracte o ets pensionista.
Cranc, després de l’estiu arriba la tardor i celebrarem la Castanyada.
Bessons, dormiràs de nit o de dia o durant tot lo dia. No cal córrer tant.
Lleó, bé i avant.
Balança, tens lo número correcte. De fet, tens tots los números al teu abast.
Escorpí, tu com el Taure. Igualet.
Sagitari, t’adonaràs d’alguna cosa. Si vius entre Tremp i Rialp, Sort.
Capricorn, què vols que et digue? Bé i avant.
Aquari, fes lo que vulgues i ja t’ho trobaràs.
Peixos, recentment has passat per uns dies asolellats.
