Pronòstic de la setmana

Ja podeu consultar el vostre pronòstic per a la propera setmana. De res.

Àries, amic, si prens te, no passa res, però recorda que el cafè també és un estimulant.

Taure, esta setmana pensaràs la possibilitat de corregir quelcom que no et convenç. No et preocupis, és normal.

Cranc, les teues emocions són reals i les dels teus veïns també. Lo teu color serà el correcte.

Gèminis, a camí llarg, passa curta. En general i per la voreta, si passen cotxes.

Lleó, qui jeu, descansa i qui ensopega i no cau, avança camí.

Bessons, esta setmana segurament notaràs lo fred d’una manera especial. Si vius entre Tremp i Rialp, Sort.

Verge, tindràs present una cosa i després una altra i així durant tota la setmana.

Balança, amic, rebràs una trucada i xerraràs.

Escorpí, si beus força aigua, ben fet. Lo que més convingue.

Sagitari, dorm tranquil i confiat, și pots.

Capricorn, si t’agrada pescar amb volantí, segurament xalaràs més que amb canya.

Aquari, si quan marxa el sol notes una mica lo fred recorda que encara no és primavera.

Peixos, després d’un dia, un altre i un altre. Tranquil•litat i bons aliments.