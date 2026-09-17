SilencisDeixa un comentari
Pobresa, presó, solitud: lo món es va fent menut fins que un migdia pot cabre sencer en una paret, perquè la tristesa també fa això, primer desapareix lo futur, després lo carrer, després les ganes de parlar, i llavors una visita, una mà i algú que encara recorda lo teu nom, poden obrir una esquerda enorme. Tanca els ulls: Jesús s’ajup i uns continuen drets, amb pedres a les mans. Mira el silenci. La violència necessita distància. La bonesa toca la terra. És migdies. Mira. Lo ferro s’escalfa i lo cos també aprèn els contorns de la presó: les espatlles saben l’amplada dels murs, los passos memoritzen la distància fins a la porta, la pell sap quan triga la cambra a escalfar-se. Lo tancament entra als músculs, a la respiració, a la manera de dormir, fins que lo desig també acaba sabent reconeixent els ecos de la cel·les i els vitralls de la imaginació. Però la pell guarda una memòria més antiga que els barrots: una mà, lo vent, l’aigua, un cos estimat, la claror sobre les parpelles. L’amor. Los migdies en què caminar no necessitava permís. ‘There is a crack in everything’. Per aquella esquerda encara se sent alguna cosa que travessa el metall, cau damunt la pell i remou una memòria que ningú ha pogut tancar. I allí on la presó havia volgut fer del cos una altra cel·la, lo cos encara recorda el món.