Pos bueno, pos sí: Diràs que les festes se van acabant, però ancà han de començar les d’Ulldecona. Pos sí, pos la xalera continua. I en acabat les festes d’Ulldecona, a sembrar per a per quan torne el maig, que mal assunto que torne el maig perquè voldrà dir que arromanga’t que arriba la calor. Però bueno, de moment disfrutarem de la tardor i l’hivern. Jo per Nadal ja començo a suar perquè entre que m’arriba la paridera de les cabres i nonsé quantos i no sé quintos, que si la calor arriba, ja patixo les ganes.

Enguany si Déu vol tornaré a viure a Ulldecona. Bona cosa. Uns anys a Les Cases, uns altres a Ulldecona, a propet del corral. Segur que m’estalvio gasolina i, què vols que et digue, pos a Ulldecona sempre fa més fred i lo fred és de les coses majes d’esta vida. Allò que acabes de plegar aulives i arribes a casa i encens la llar i diràs que agarraries lo calendari i aturaries lo temps al mes de novembre. I el mes que ve? Novembre. I passat novembre? Pos una altra vegada a 29 de setembre, que és quan comencen les festes d’Ulldecona i au, csp als bous. I així sempre, per portar la contraria al canvi climàtic i al progrés en general i en particular.

I va, bona nit.