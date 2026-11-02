Plini el VellDeixa un comentari
Plini el Vell va nàixer a Como cap a l’any 23 i fou militar, administrador i un estudiós incansable de la natura. La seua Història natural, en trenta-set llibres, aplega coneixements sobre animals, plantes, minerals, medicina i art. Segons el seu nebot, escoltava lectures mentre menjava i fins i tot dictava notes mentre el fregaven als banys. La seua curiositat combinava observacions valuoses amb relats extraordinaris que hui consideraríem llegendes. Va morir durant l’erupció del Vesuvi de l’any 79, després d’acostar-se a la zona per observar el fenòmen i socórrer els qui hi havien quedat atrapats.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 2 de novembre de 2026 per Eduard Solà