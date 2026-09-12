PLATER S.L. i S.A.Deixa un comentari
Lo problema del PLATER no són les renovables: és qui controlarà la terra després de la transició energètica. Catalunya necessita energia neta, però no a costa de fer més fràgil la petita i mitjana pagesia i convertir lo sòl agrícola en un actiu cada vegada més atractiu per al capital energètic.
Lo mecanisme és simple. Una explotació agrària difícilment pot competir per una hectàrea amb les rendes que pot oferir una gran empresa energètica. I no cal expropiar ningú: molts pagesos treballen terres arrendades. Lo propietari pot continuar sent propietari mentre qui treballava aquella terra desapareix. Esta també és una forma de despossessió.
ERC no pot mirar-s’ho des de fora. Lo marc del PLATER naix durant lo govern de Pere Aragonès, amb lo Decret llei 24/2021, l’encàrrec del pla i la PROENCAT 2050. Ara lo PSC en desplega la concreció territorial, però ERC va contribuir decisivament a construir-ne les bases. I aquí apareix la contradicció: com pots parlar de sobirania alimentària, relleu generacional i defensa de la pagesia mentre facilites un model que pot fer encara més difícil viure de la terra?
Unió de Pagesos ha reclamat una nova redacció del PLATER i també sectors ecologistes qüestionen ocupar sòl agrícola quan encara queda molt potencial en teulades, polígons, aparcaments i espais ja artificialitzats. A més, bona part de l’impacte torna a recaure sobre lo món rural mentre les grans concentracions urbanes concentren lo consum.
Les renovables són necessàries, però verd no significa necessàriament just. Si arribem al 2050 amb més plaques i molins però amb menys pagesos, haurem canviat una dependència per una altra. I esta és la contradicció que ERC, i ara també lo PSC, haurien d’explicar.