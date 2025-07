Cada tres mesos he d’acudir a Barcelona, a l’hospital de la Vall d’Hebron, a cercar el medicament. Després aprofito per veure el meu ‘mano’, en Pucu, per explicar-mos quatre animalades i un parell de salvatjades més. Però el cas és que quan vinc ací, a l’hospital, m’agrada primer passar pel bar i escriure qualsevol llampada. Això que faig sempre, de fet. Qualsevol història del pal: ‘la vida és fràgil’. Algo d’aquesta guisa, no demaneu gaire més, ja m’enteneu.

No tinc por de la mort. M’hi he trobat molt a la vora i puc dir-ho amb tot el convenciment. Allò que em puteja és deixar les persones que estimo i la terra, la meua, que ma filla Aran sabrà custodiar molt bé, i la nació completa, els seus paisatges, els seus pobles, les parles. Les meues Vespes, les ‘Strange fruit’. Les meues dues colles, la família, és clar. La resta, una glòria si Déu m’ho permet. No és un guany allò que ens ve, com no és un guany viure i després traspassar. És una altra història, ja ho sabeu.

M’agradaria tant cardar el camp havent conegut la nació alliberada! Això seria colossal. Pim, pam, veste’n en pau, Solà, i no tornis. En fi.

En fi, a patir l’últim dia i després de dinar.