Pericó, hipèric, herba de sant Joan. Per a fer oli de cop. Enguany el pericó no ha florit com anys abans. La sequera, el canvi climàtic, tant se val. Conten que va bé per als estats depressius, però sobretot, masserat amb oli d’oliva, és un gran remei per combatre els dolors produïts pels petits accidents.