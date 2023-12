Per què escric sobre els migdies? Perquè no he passat pàgina. Perquè sento l’enyor d’aquells estius en que viure era senzill. Perquè em reca la manca d’amor, perquè encara tinc present aquells dies a la platja del Marjal i l’amor de ma iaia Ramoneta.

Han passat los anys i ja compto de vint en vint los estius, com si la vida m’empaités i la nit, a Les Cases, fos una manera qualsevol d’acabar els dies.