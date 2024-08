Pensaments de tornar

I

Si tot això és possible ara, ara que l’aigua del Madriu em banya el cos, és perquè vaig enamorar-me d’aquell àngel que em prengué pel costat del cor per escodrinyar l’ànima que havia mudat de pell i que jo no sabia trobar. L’amor edifica, com ja sabeu, i fa miracles. I el temps de puixança desapareix sovint, però després torna i et lleva les ales que la follia amorosa mateix et posà a l’alçada dels omòplats. Sense misteri, sense un per què més enllà de l’emoció de tornar a la vida després d’una crisi aparent, una mort a mitges.

II

Escric pensant que quan torne al poble, segurament divendres que ve, la claror potser ja serà una altra. Anhelo que plogue i baixen los barrancs carregats de sediment. Anhelo que els dies es tornen grisos i arribe per fi una tardor gelada, abans fins i tot del seu solstici.