Jo sé per l’Eduard Boada que ‘l’odi és reaccionari’. L’expressió, però, és d’Ernesto Cardenal. Hi ha certeses absolutes com aquesta i no cal ser catòlic com en Boada i jo per adonar-nos-en. Que l’odi és sempre reaccionari. Per què no l’aprenguí quan estudiava a la Primària?

Tots los mals de l’ànima van a raure ací, a l’odi. Estem massa avesats a les violències de les informacions que a tothora ens arriben i enceguen l’enteniment. Fa més de deu anys vaig abandonar el Facebook i aviat farà un any que deixí el Twitter. Massa síntesi per a tant de soroll.

És senzill caure en l’absurditat de la indiferència. Els valors han volat. El gest del mossèn que diu missa al meu poble està massa mancat d’optimisme i alegria, però quan anomena la paraula ‘pau’ hi posa una especial entonació enèrgica. ‘Feu que hi hagi pau!’ La pau universal, aquella pau que sí que vam aprendre a la Primària. En ‘Pele’, els divendres, ens en parlava.