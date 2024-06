Aleshores, Toni, amic, no tingues recança que siga jo qui t’escolte. Els amics són part del meu tresor en aquesta vida. Per ells, lluito i perdo, però m’alço sempre. I natros tenim la sort d’estimar a Jesús, el nostre Déu, el nostre guia. Recordes quan tots dos anavem a missa? No fa gaire temps, d’això.

Jo també tinc l’ànima adolorida i a voltes em manca la pau. Natros no som herois; tampoc som la grisor que acompanya els dies rúfols.