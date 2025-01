Estos desgraciats, estes males gents que fabriquen lo tabac i se’n beneficïen, jo els dic que ara no em venceran. Ni esta nit, nit mai. Que malgrat l’angoixa que passo ara mateix per no engolir el fum del Marlboro, no se’n sortiran. Que demà em llevaré alegre una altra volta per no haver fumat. Paraula de SHARP.