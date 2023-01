Pablo Hasél

I

L’Eudald Carbonell té raó quan diu que hem col•lapsat. He conegut gent que pensa que l’Eudald hauria de limitar-se a excavar i deixar de banda la política. Jo he tingut la sort de compartir algunes campanyes amb l’Eudald i us asseguro que és un home honest, un comunista conseqüent, un solidari. Com se li pot dir a un comunista que no siga conseqüent i honest amb allò que pregona? M’aprecio l’Eudald, tot i que fa anys que no mos veiem. Sentiria greument tenir males notícies sobre ell.

II

I tot i que no el conec personalment, sento greument que Pablo Hasel estiga empresonat. He arribat a somniar amb Hasel. He somniat que passejavem alegrement pels carrers d’Ulldecona i que ell somreia a cor què vols, ben lliure. I jo era feliç de saber que ell era feliç.

Jo soc catòlic, un catòlic força practicant, i sempre m’ha preocupat allò que en filosofia en diem ‘el problema del mal’. Rebutjo qualsevol forma de violència, també la psicològica, i la recerca m’ha dut a no fer distincions de gènere, ni ideològiques, en relació al mal.

Qualsevol forma de violència és censurable i sé que això en Hasél no ho comparteix. Em sap greu, però així i tot no penso que el lloc on hagi d’estar siga la presó. No puc fer judicis de valor gaire agosarats sobre el raper perquè no el conec personalment, però si mos limitem a jutjar els fets sense tenir present el context històric, actual, no anem bé per anar a Sants. Perquè vivim en una societat extremadament violenta. La publicitat, les modes, la música, el cinema, el llenguatge, les relacions, l’esport, el treball… Tot, absolutament tot, està tenyit d’una estructural violència. Vivim en un societat marcada explícitament pel mal i val a dir que jo ho visc en gran mesura des de la solitud, des de la renúncia, si bé tinc la sort de poder fer-ho. Una gran sort.

És massa esbiaixat condemnar un jove per apologia del terrorisme, que evidentment és la negació de la pau, sense tenir present que el negoci més lucratiu d’aquest Occident decadent és la guerra. Senzillament, no s’hi val i això, des del meu punt de vista, indestriable de la meua religió, és pecat. És d’una hipocresia que només els mitjans de ‘comunicació’ poden manipular, que de fet és el que fan per poder seguir fent girant la seua roda.

Pablo Hasel no està a la presó per delictes de sang. La ‘fera ferotge’ aviat farà dos anys que compleix condemna. Tant de bo no allarguin més aquesta pena.