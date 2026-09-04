Ottla KafkaDeixa un comentari
El 7 d’octubre del 1943, Ottla Kafka, la germana més xica de Franz Kafka, va desafiar la lògica de la supervivència. Del gueto de Terezín estant, on feia treballs forçats, va veure un grup de nens i nenes espantats, esperant el transport cap a Auschwitz. I Ottla es va oferir voluntàriament per acompanyar-los per tal que no fessin aquest darrer viatge aterrits, tristos, sols i dominats per la por.
Durant el trasllat, Ottla va caminar amb ells amb una calma extraordinària. Els testimonis coincideixen que va ser la presència protectora: una mà presa, paraules suaus, un somriure. No podia canviar el destí, però sí com s’hi enfrontava.
Dos dies després, en arribar a Auschwitz, Ottla i els nens van ser enviats junts a les càmares de gas. Van morir el mateix dia. Ella no va poder salvar les seves vides, però va triar no salvar la seva si això significava abandonar els que més necessitaven consol.
En un sistema que buscava esborrar la compassió, ella la va encarnar.