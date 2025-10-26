Ortega y Gasset va ser un filòsof: el pensador espanyol més important. El seu pensament és vigent actualment, ha trascendit més enllà de les modes i el silenci. És un dels meus filòsofs preferits i diria que tinc tota la seua bibliografia, molta de la qual recuperada en llibreries de vell de Barcelona.
Avui plou i els astres estan una mica d’aquella manera, potser a causa del cometa Lemmon, per la qual cosa no hi ha ‘Pronòstic de la setmana’. Així i tot, podeu visitar l’entrada que la Viquipèdia li dedica a Ortega y Gasset. Segurament us farà més feliços i en treureu alguna cosa de profit.
