Ordine e chiarezza

Ara que tot ha esdevingut alegre t’adones que ha estat l’amor el que t’ha redimit. Ets lliure perquè has après a estimar gratuïtament. Pel camí de l’abundància has sapigut donar sense esperar cap penyora. La manera més egoista de viure és fent el bé i això s’aprèn de menut i de la veu de la mare. Ara que has après quatre coses tens un sol que et fa coratjós quan l’ignorant et fa el llit. T’has adonat que respectar les febleses alienes esdevé sempre el perfum llenyós dels teus llençols blancs.
***
Has deixat enrere la claror del migdia. Ets feble com un oasi de conceptes mal endreçats. I ara et cal la solitud i palpar amb delicadesa l’escorça de la teua alzina. Ets roure i olivera, però l’alzina entre les teues mans és la substància que et revesteix la ment d’allò que sempre et manca. Repòs i concert, malgrat la ingratitud de les formes que t’envolten.
***
Un viatge llarg cap a les terres que sospites que t’aproparan a les lleis vegetals, a la consciència que entranya respecte i llum. No podria pas ara penetrar tant endins. Jo també tinc una certa por a rumiar sobre el misteri de l’ànima, car sóc la ignorància, les despulles que haurien d’abrigar tota consciència ben arrelada. No una promesa al vent, pronunciada sense música, sinó la imatge d’un instint amorós. Res més que allò que el somni et projecta sense avisar i mai deixa de sorprendre’t.
