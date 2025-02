On anirem a parar?

A la majoria dels humans els agrada fer coses així que surt lo sol. Potser per una causa més antropològica que realment voluntària, jo també acostumo a fer coses, potser masses, fins que arribada la nit i hi ha un moment que m’adormo, segurament escoltant algun podcast de l’Ofici de viure o la Nit dels ignorants.

M’agrada molt lo meu ofici, però arribada la quarentena i pico penso que ja seria hora de pensar en jubilar-me, fer la tesi i continuar un projecte de recerca que vaig començar el 2009.

Treballar per sobreviure és una salvatjada. Cal treballar per desfici, per ganes d’omplir racons de la nostra existència, però mai en règim de dependència. On hem arribat? Els nostres avantpassats neolítics s’hi van deixar la pell per a que ara natros no n’aprenguem res del seu sacrifici?

Avui escric des d’una cafeteria de Gràcia mentre veig la gent passar, uns en sentit a la platja i els altres al Vallès. Què ho fa que no hi haja músics pels carrers, ni un foc on arraulir-se i comentar quelcom? On hem arribat?

Vaig sentir a dir que els manaires volen reduïr les hores de treball assalariat. Quina barbaritat. Estic segur que això portarà conseqüències greus, car la gent, la gent bona, està acostumada a treballar i a deixar-s’hi la pell en l’escomesa. I ara els mamons de torn els volen llevar la felicitat: allò d’arribar el divendres i patir pel què passarà les següents quaranta-vuit hores fins arribar el dilluns i retrobar la llibertat al pap i la pau a l’ànima.

En fi, va, seguim. Avui he quedat per dinar amb el meu mano, en Pucu, el rei dels catalans.