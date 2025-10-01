La unitat és l’únic camí

Tot esmorzant a Sant Mateu, on actualment estic excavant, llegeixo el bloc de l’amic i enyorat Albert Dasí. Parla de Les Cases i d’aquella descolonització d’avui fa 8 anys. Aquell dia mos vam conèixer. Per sempre em quedarà a la memòria la imatge del seu fill a primera línia, assegut com tothom, quan van advertir-nos que, després de carregar molt fort a la Ràpita, la Guàrdia Civil es dirigia cap al nostre poble. No van arribar.
Els Països Catalans matina com cada 1 d’octubre.
