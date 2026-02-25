Il·luminava les nits la tempesta i tu estaves al meu costat. Això no podré oblidar-ho el dia que m’arriben els senyals de fum. També perquè un dia vas dir-me que de tant en tant tenies la imatge recurrent d’un avió de paper que s’enlairava i després esdevenia la part cada volta més menuda d’una claror que se l’engolia i adéu siau. I jo penso que aquell sol et va pertànyer i que no era pas l’avió, sinó la claror-llum que volies regalar-me com si d’una torna es tractés per haver-nos conegut. Però vas ser tu qui em vas conèixer a mi enmig de la tempesta i tu vas acollir-me com s’acullen les aus que tenen por de volar i la mare els empeny i amb els temps els acomiada perquè aquest també és el misteri de l’amor que escapa de les fronteres.
No sé on pares. Han passat els anys. T’estimo.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!