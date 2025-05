En aquest mes de maig -i només durant aquest mes- al bloc hi trobareu una fotografia diària de la capital d’Osona. Per ventura, remenant les coses d’un antic Macbook, he trobat estes fotografies que vaig fer un dia que amb ma mare vam revisitar la ciutat de Vic, ja fa una bona colla d’anys. Espero que vos entretinguen i agraden.