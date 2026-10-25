Nou cristians assassinats a Jordània

Nou cristians assassinats a JordàniaDeixa un comentari
Divendres 23 d’octubre de 2026, tres homes armats van obrir foc contra els assistents a un funeral a l’església ortodoxa grega de Sant Jordi, al poble de Hammoud, a la governació jordana de Karak. L’atac va causar inicialment set morts i desenes de ferits, dos dels quals van morir l’endemà, dissabte 24, fins a elevar a nou el balanç de víctimes mortals. Entre els assassinats hi havia dentistes, un farmacèutic, un professor universitari, un advocat i altres membres de la comunitat. Gent corrent que havia anat a acomiadar un difunt i que va acabar assassinada. Jordània és un país de majoria musulmana on els cristians constituïxen una minoria històrica, amb arrels que es remunten als primers segles del cristianisme. La regió de Karak ha estat tradicionalment un espai de convivència entre musulmans i cristians, encara que el desembre de 2016 ja va patir uns atacs atribuïts a Estat Islàmic, amb deu víctimes mortals, entre les quals hi havia membres de les forces de seguretat i una turista canadenca. Ara bé, no tenim proves que vinculen aquell episodi amb la massacre actual. Les autoritats jordanes han qualificat els fets de terrorisme extremista, però encara no s’ha aclarit la motivació concreta dels atacants ni cap organització n’ha reivindicat l’autoria. El rei Abd-Al·lah II ha ordenat una resposta contundent i el govern ha decretat tres dies de dol nacional. El patriarcat ortodox de Jerusalem ha condemnat els assassinats i ha defensat la convivència religiosa. I el silenci? Perquè silenci absolut no n’hi ha hagut. Reuters, Associated Press i altres mitjans internacionals han informat de la tragèdia. Una altra cosa és la repercussió pública que ha tingut i l’atenció que li hem dispensat ací, qüestions que mereixen una reflexió sense necessitat d’inventar cap conspiració informativa. Els nou assassinats tenien nom, família, professió i una vida sencera que no es reduïa a la seua condició de cristians. La llibertat religiosa, al capdavall, no és cap abstracció teològica ni cap concessió graciosa del poder. És el dret elemental de qualsevol persona a viure la seua fe, reunir-se amb els seus i soterrar els seus morts sense que ningú li haja de pegar un tret per això.